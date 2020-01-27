Üsküdar'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Üsküdar'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

1 saat önce

Üsküdar'da inşaat bekçisi tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Üsküdar'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı, System.String[]

Üsküdar'da inşaat bekçisi tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi Mızrak Sokak'taki inşaatta bekçi olarak çalışan Kadir G, husumetli olduğu Murat Ş. ile iş yerinin önünde tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir G, tabancayla Murat Ş'nin başına ateş etti.

Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Murat Ş'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İnşaattaki bekçi Kadir G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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