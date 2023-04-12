Üsküdar'da taciz edildiğini söyleyen 15 yaşındaki genç kız bakkala bıçakla saldırdı - Son Dakika
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Üsküdar'da taciz edildiğini söyleyen 15 yaşındaki genç kız bakkala bıçakla saldırdı

12.04.2023 17:36

Üsküdar'da 15-16 yaşlarındaki genç kız kendisini taciz ettiğini ileri sürerek bakkalı kolundan ve göğsünden bıçakladı. Esnaf hastanelik olurken, genç kız gözaltına alındı.

Valide-i Atik Mahallesi Çinili Mescit Sokak'ta bulunan bakkal dükkanına gelen 15-16 yaşlarındaki T. B, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği dükkan sahibi Metin K'yi kolundan ve göğsünden çakıyla yaraladı.

Üsküdar'da tacize uğradığını iddia eden 15-16 yaşındaki genç kız bakkalı bıçakladı

BAKKAL HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K'yi ambulans ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine kaldırdı.

Üsküdar'da tacize uğradığını iddia eden 15-16 yaşındaki genç kız bakkalı bıçakladı

GENÇ KIZ GÖZALTINDA

Olay yeri yakınında, kullandığı çakı ile gözaltına alınan T.B, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Üsküdar'da tacize uğradığını iddia eden 15-16 yaşındaki genç kız bakkalı bıçakladı
Kaynak: AA
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Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da taciz edildiğini söyleyen 15 yaşındaki genç kız bakkala bıçakla saldırdı - Son Dakika


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