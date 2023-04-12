Üsküdar'da taciz edildiğini söyleyen 15 yaşındaki genç kız bakkala bıçakla saldırdı

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Valide-i Atik Mahallesi Çinili Mescit Sokak'ta bulunan bakkal dükkanına gelen 15-16 yaşlarındaki T. B, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği dükkan sahibi Metin K'yi kolundan ve göğsünden çakıyla yaraladı.

BAKKAL HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K'yi ambulans ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine kaldırdı.

GENÇ KIZ GÖZALTINDA

Olay yeri yakınında, kullandığı çakı ile gözaltına alınan T.B, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.