Taksi şoföründen örnek davranış... Aracında unutulan 14 bin Doları sahibine teslim etti - Son Dakika
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Taksi şoföründen örnek davranış... Aracında unutulan 14 bin Doları sahibine teslim etti

06.04.2022 17:08

Taksi şoföründen örnek davranış... Aracında unutulan 14 bin Doları sahibine teslim etti Üsküdar'da bir taksici taşıdığı yabancı uyruklu 2 müşterinin araç içerisinde unuttuğu 14 bin Doları sahiplerine teslim etti.

Taksi şoföründen örnek davranış... Aracında unutulan 14 bin Doları sahibine teslim etti

İSTANBUL - Üsküdar'da bir taksici taşıdığı yabancı uyruklu 2 müşterinin araç içerisinde unuttuğu 14 bin Doları sahiplerine teslim etti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Üsküdar'da bir taksi durağına bağlı çalışan şoförlerden Abdullah Aşlamacı Bağlarbaşı'ndan aldığı yabancı uyruklu 2 yolcuyu Kadıköy'de bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda bir çanta buldu. Yolcunun unuttuğunu fark ettiği çantayı inceleyen taksi şoförü, içerisinde pasaport ve döviz bulunduğunu fark etti. Örnek davranış gösteren duyarlı taksici içerisinde 14 bin dolar bulunan çantayı sahiplerine teslim etti.

"Buraya tedavi için gelmişler"

14 bin Dolar dövizi sahiplerine teslim eden Abdullah Aşlamacı, " Arabamla seyir halindeyken Bağlarbaşından 2 tane turist aldım. Sanırım Kazakistan uyruklulardı. Türkçe hiç bilmiyorlar. Tedavi için İstanbul'a gelmişler. Kadıköy'de bir otele götürmemi söylediler navigasyon ile nereye gideceklerini gördüm ve otele bıraktım. Durağıma doğru yola çıktım durağa geldiğim sırada arkada çanta fark ettim. Çantanın turistlere ait olduğunu anladım. Tekrar otele dönerek arkadaşları aldım. Çantada 14 bin dolar parası ve pasaportları vardı ve çok teşekkür ettiler. Buraya tedavi için gelmişlerdi." dedi.

Taksi şoföründen örnek davranış... Aracında unutulan 14 bin Doları sahibine teslim etti
Taksi şoföründen örnek davranış... Aracında unutulan 14 bin Doları sahibine teslim etti
Taksi şoföründen örnek davranış... Aracında unutulan 14 bin Doları sahibine teslim etti
Taksi şoföründen örnek davranış... Aracında unutulan 14 bin Doları sahibine teslim etti
Taksi şoföründen örnek davranış... Aracında unutulan 14 bin Doları sahibine teslim etti
Taksi şoföründen örnek davranış... Aracında unutulan 14 bin Doları sahibine teslim etti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksi şoföründen örnek davranış... Aracında unutulan 14 bin Doları sahibine teslim etti - Son Dakika


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