Üsküdar'da taksi ve tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Üsküdar'da taksi ve tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

22.05.2022 09:09

Üsküdar'da taksi ve tünelin duvarına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Üsküdar'da taksi ve tünelin duvarına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şile Otoyolu Vecdi Diker Tüneli Ümraniye yönünde seyreden 42 YG 107 plakalı otomobil, önünde giden 34 TEM 84 plakalı taksiye, ardından da tünelin duvarına çarptı.

Duvara çarptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücü, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edildi.

Üsküdar'da taksi ve tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Üsküdar'da taksi ve tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Üsküdar'da taksi ve tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Üsküdar'da taksi ve tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kaynak: AA

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