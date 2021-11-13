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Üsküdar'da taksiciden gazeteciye çirkin saldırı - Son Dakika

Üsküdar'da taksiciden gazeteciye çirkin saldırı

13.11.2021 13:12

Üsküdar'da taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksi şoförü tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle araca alınmayınca taksiciyle tartıştı.

Üsküdar'da taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksi şoförü tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle araca alınmayınca taksiciyle tartıştı. Taksici, görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna vurarak küfürler etti. O anlar gazetecinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, gece saat 01.15 sıralarında Üsküdar Altunizade'de meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek üzere taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksiciler tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle taksiye alınmadı. Taksiciyle tartışırken görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna taksici tarafından vuruldu, ardından küfürler savruldu. O anlar gazetecinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksiye alınmadığı için 35 dakika yürüyen gazetecinin, daha sonra başka bir yerden taksiye binerek evine ulaştığı öğrenildi. Öte yandan gazetecinin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından taksiciye sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi.

Üsküdar'da taksiciden gazeteciye çirkin saldırı

Altunizade, Üsküdar, Taksi, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da taksiciden gazeteciye çirkin saldırı - Son Dakika


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