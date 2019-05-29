Üsküdar'da tarihi kalıntı bulundu

Üsküdar'da bir inşaat alanında tarihi kalıntıya rastlandı.

Üsküdar'da bir inşaat alanında tarihi kalıntıya rastlandı.

Alınan bilgiye göre, Muratreis Mahallesi Tıknefes Sokağı'ndaki bir inşaatın temel kazısı sırasında çıkan hafriyat temizlenirken tarihi kalıntı fark edildi. Bunun üzerine iş makineleri alandan çıkarıldı.

Alanda incelemelerde bulunan yetkililer, kalıntıların tarihi bir hamama ait olma ihtimali olduğunu belirterek, inşaat çalışmasını durdurdu.

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin de tarihi kalıntıların bulunduğu bölgede yetkililerle inceleme yaptı.

İnşaat çalışmalarının, incelemelerin tamamlanmasına kadar durdurulduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Alkollü sürücü polis otosuna çarptı

Üsküdar'da, inşaat çalışmasında bulundu, çalışma hemen durduruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Burhan Kuzu'dan Athena Gökhan'a: Seni severim ama anlamadığın konulara pek girme!