Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da taş yüklü kamyonun devrilme anı kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Üsküdar'da taş yüklü kamyonun devrilme anı kamerada

19 dakika önce

ÜSKÜDAR'da Paşakapısı Cezaevi önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi.

Üsküdar'da taş yüklü kamyonun devrilme anı kamerada, System.String[]
ÜSKÜDAR'da Paşakapısı Cezaevi önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kaza sırada olay yerinden geçen bir otomobil, devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taşları dökmek için yavaş yavaş havaya kaldırılan damperin önce yan yattığı, ardından damperle birlikte kamyonun devrildiği görülüyor. Kamyon devrilirken yolda ilerleyen otomobilin son anda altında kalmaktan kurtulduğu kameraya yansıyor.


- İstanbul
Paşakapısı Cezaevi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! 3 yaşındaki çocuğunu eve kilitleyip çarşıya giden vicdansız anne, "Elbise almaya gittik" dedi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 18:42:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da taş yüklü kamyonun devrilme anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]