Üsküdar'da taş yüklü kamyonun devrilme anı kamerada
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ÜSKÜDAR'da Paşakapısı Cezaevi önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:18 Kaynak: DHA
ÜSKÜDAR'da Paşakapısı Cezaevi
önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kaza sırada olay yerinden geçen bir otomobil, devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taşları dökmek için yavaş yavaş havaya kaldırılan damperin önce yan yattığı, ardından damperle birlikte kamyonun devrildiği görülüyor. Kamyon devrilirken yolda ilerleyen otomobilin son anda altında kalmaktan kurtulduğu kameraya yansıyor.
- İstanbul
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