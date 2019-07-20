Üsküdar'da tekne yangını (2)
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İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR açıklarında bir tekne alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:20 Kaynak: DHA
İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
- ÜSKÜDAR açıklarında bir tekne alev alev yandı. Üsküdar
açıklarında bir teknede saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Teknedekiler son anda denize atladı. Kıyı Emniyetin ekiplerinin ilk müdahalenin ardından tekne kıyıya çekildi. Kıyıya çekilen tekneye burada itfaiye ekipleri de müdahale etti. Alev alev yanan tekne söndürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor. Teknede 8 kişinin olduğu iddia edildi.
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