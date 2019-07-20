Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da tekne yangını (2)
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Üsküdar'da tekne yangını (2)

1 saat önce

İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR açıklarında bir tekne alev alev yandı.

Üsküdar'da tekne yangını (2), System.String[]
İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA -  ÜSKÜDAR açıklarında bir tekne alev alev yandı.
Üsküdar açıklarında bir teknede saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Teknedekiler son anda denize atladı. Kıyı Emniyetin ekiplerinin ilk müdahalenin ardından tekne kıyıya çekildi. Kıyıya çekilen tekneye burada itfaiye ekipleri de müdahale etti. Alev alev yanan tekne söndürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor. Teknede 8 kişinin olduğu iddia edildi.


İstanbul, Üsküdar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:05 Kaynak: DHA
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