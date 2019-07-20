ÜSKÜDAR'DA TEKNE YANGINI: TEKNEDEKİLER SON ANDA DENİZE ATLADI (2)

DHA - ÜSKÜDAR açıklarında bir tekne alev alev yandı.

Üsküdar açıklarında bir teknede saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Teknedekiler son anda denize atladı. Kıyı Emniyetin ekiplerinin ilk müdahalenin ardından tekne kıyıya çekildi. Kıyıya çekilen tekneye burada itfaiye ekipleri de müdahale etti. Alev alev yanan tekne söndürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor. Teknede 8 kişinin olduğu iddia edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-itfaiyenin müdahalesi

-Detaylar