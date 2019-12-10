Son Dakika Haberleri: ÜSKÜDAR'DA TEL ÖRGÜLER İÇİNDE VALİZLİ ETKİNLİK...
Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA TEL ÖRGÜLER İÇİNDE VALİZLİ ETKİNLİK... - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA TEL ÖRGÜLER İÇİNDE VALİZLİ ETKİNLİK...

6 saat önce

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nedeniyle, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca farkındalık etkinliği düzenlendi.

ÜSKÜDAR'DA TEL ÖRGÜLER İÇİNDE VALİZLİ ETKİNLİK..., System.String[]
"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nedeniyle, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca farkındalık etkinliği düzenlendi. Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, savaş ve diğer nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların valizleri, temsili olarak tel örgüler içerisinde sergilendi. Etkinlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da günün önemini belirten "Meçhul Yolculuk" başlıklı mesajı, panoda yer aldı.

Etkinliği izleyen Sevim Yalçın, canlılara kıyılmaması gerektiğini ifade ederek, "Her ne olursa olsun, her kim olursa olsun sahip çıkılması lazım. Suç işleyen varsa bile bunların da eğitilmesi gerekiyor. Empati yapmamız gerekiyor. Suriye'deki halk buraya geliyor, kendi ülkelerinde yaşayamıyorlar. Bence mültecilerin bu şekilde yaşaması gerçekten üzücü. Kaçarken batan, ölen insanlar, çocuklar var. Vatanlarından yurtlarından ayrı kalıyorlar." diye konuştu.

Tel örgüleri cep telefonu ile görüntüleyen Emine Acar da "İnsanların kendi memleketinden ayrılıp başka yerlerde yaşamak zorunda kalması insan hakları açısından çok üzücü" dedi.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Etkinlikten görüntü

-Valizlerden görüntü

-Valizler çevresindeki tel örgü

-AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın panodaki mesajı

-Vatandaşların cep telefonu ile çekmesi

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
AK Parti, İstanbul, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir
Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesi Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı: Hiç sempatik değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boris Johnson'da biraz Türklük var" sözleriyle salonu güldürdü Beşiktaşlı isme çarpıcı eleştiri: İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:12:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÜSKÜDAR'DA TEL ÖRGÜLER İÇİNDE VALİZLİ ETKİNLİK...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]