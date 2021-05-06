Üsküdar'da TIR, bariyere çarptı yol kapandı - Son Dakika

Kaza, sabah saatlerinde Üsküdar , Gayretli Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağıya inen yüklü TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, bariyerlere çarparak duruken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine çekici sevk edildi. Kapalı yol nedeniyle yolu kullanamayan diğer sürücüler, geri geri giderek başka yollara yöneldi. TIR çekiçiyle kaldığı yerden kurtarıldı.

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