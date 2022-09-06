Milyon dolar değerindeki hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Milyon dolar değerindeki hırsızlık zanlısı yakalandı

06.09.2022 14:01
Milyon dolar değerindeki hırsızlık zanlısı yakalandı

Üsküdar'da toplam değerleri milyon dolarları bulan 9 adet saat, 6 karat tek taş yüzük, 5 taş pırlanta yüzük, 6-7 adet gümüş vazo çalan şüpheli yakalandı.

Üsküdar'da toplam değerleri milyon dolarları bulan 9 adet saat, 6 karat tek taş yüzük, 5 taş pırlanta yüzük, 6-7 adet gümüş vazo çalan şüpheli yakalandı. Şahsın adresten iki bavulla çıkma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22.08.2022 günü Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir eve giren hırsız içeride bulunan maddi değeri 1 milyon dolar olan 9 adet saat, toplam değeri 80 bin dolar olan 6 karat tek taş yüzük, toplam değeri 10 bin dolar olan 5 taş pırlanta yüzük, 1 milyon TL değerindeki 6-7 adet gümüş vazo, 2 adet telefon, 1 adet İPhone marka cep telefonu çalarak kaçtı. Evine hırsız girdiğini anlayan O.C. isimli şahıs polis ekiplerine ihbarda buldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede bulunana güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Eşkal bilgileri tespit edilen Şüpheli Hakan A. 1 Eylül'de yakalandı. Yapılan ev ve işyeri aramalarında 7 adet kol saati, çeşitli gümüş vazolar ve 1970 basımı banknot para ele geçirildi. 19 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan A. 2 Eylül günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin evden çıkış anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahısın elinde iki bavulla park halinde bulunan aracın yanına gidip bagaja koyduğu görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
ÜSKÜDAR'DA KAMYON DEVRİLDİ ÜSKÜDAR'DA KAMYON DEVRİLDİ Üsküdar'da devrilen kamyon evlerin duvarlarına çarparak durdu Üsküdar'da devrilen kamyon evlerin duvarlarına çarparak durdu
Kaynak: İHA

Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milyon dolar değerindeki hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:40 Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:05:28. #1.11#
SON DAKİKA: Milyon dolar değerindeki hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement