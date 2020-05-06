Üsküdar'da toplu taşıma araçlarına sosyal mesafe denetimi - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA ÜSKÜDAR'da toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde minibüs ve otobüslerde yüzde 50 kuralına uyulup uyulmadığını kontrol edildi.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, minibüsler, belediye otobüsleri ve taksilere yönelik denetim yaptı. Minibüs, otobüs gibi toplu taşıma kullanan vatandaşların eldiven, maske kullandıkları görüldü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına da önem gösterdikleri gözlendi. Ekipler, toplu taşımada yarı kapasite kuralı, yolcuların maske takıp takmadıklarını kontrol etti. Polis ekipleri otobüslere binerek yolculara bilgilendirme yaptı. Maske takmayan vatandaşlara polis ekipleri uyarıda bulundu.