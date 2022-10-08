Üsküdar'da toprak dökümü yapan hafriyat kamyonu devrildi

Üsküdar'da inşaat alanına dolgu için toprak döken hafriyat kamyonu devrildi. Hafriyat kamyonun devrilmesi sonrası park halinde bulunan bir otomobil kamyonun altında kaldı. Kazada yaralanma olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaza, saat 16: 45 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Kısmet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre inşaata duvar için dolgu toprak dökümü yapan 34 KM 6669 plakalı Scania marka hafriyat kamyonu park halinde bulunan 34 BBA 391 plakalı Nissan marka otomobilin üzerine devrildi. Hafriyat kamyonunun üzerine devrilen otomobil kullanılmaz hale gelirken kazadan kimse yara almadı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler devrilen kamyon ve otomobilde inceleme yaptı. Kamyonun devrilmesi ile sokağa dökülen toprak ve devrilen kamyonun olay yerinden kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL