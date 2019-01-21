Üsküdar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
44 dakika önce
Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Üsküdar
'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şile
Otoyolu Üsküdar istikametine seyreden Esra S. idaresindeki 34 BGL 508 plakalı araç, Vecdi Diker Tüneli'ne gelmeden kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken, durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri geldi.
Araçtan çıkarılan yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kaza yapan aracın bölgeden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:00 Kaynak: AA
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