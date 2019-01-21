Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Üsküdar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

44 dakika önce

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu Üsküdar istikametine seyreden Esra S. idaresindeki 34 BGL 508 plakalı araç, Vecdi Diker Tüneli'ne gelmeden kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken, durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Araçtan çıkarılan yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kaza yapan aracın bölgeden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Şile, Üsküdar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliyeye Çağırıp Dinlesin

Telefon ile Konuşuyormuş Gibi Yapan Çocuk, Sevimliliğiyle Gönüllerde Taht Kurdu Milli Sporcu Batuhan Kurt Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 03:44:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]