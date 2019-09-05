Üsküdar'da trafik kazası
34 dakika önce
Üsküdar'da iş makinesi yüklü kamyon, bir binanın bahçe duvarına çarparak devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:00 Kaynak: AA
Üsküdar'da iş makinesi yüklü kamyon, bir binanın bahçe duvarına çarparak devrildi.
Güzeltepe Mahallesi'nde Selahattin Demirkıran idaresindeki 34 VL 1867 plakalı iş makinesi yüklü kamyon, seyir halindeyken Pembegül Sokak ile Beyazköşk Sokak kesişiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir binanın bahçe duvarına çarparak devrildi.
Kazada sürücü Demirkıran, yara almadan kurtuldu. Kamyonda ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.
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