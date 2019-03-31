Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Üsküdar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

3 saat önce

Üsküdar'daki trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Üsküdar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Üsküdar'daki trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar-Harem sahil yolunda, Ali D'nin kullandığı 06 AR 8107 plakalı motosiklet ile Mustafa U. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ali D. ile bir yaya, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:56 Kaynak: AA

Harem, Üsküdar, Güncel
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