Üsküdar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Üsküdar'daki trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Üsküdar'daki trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Üsküdar-Harem sahil yolunda, Ali D'nin kullandığı 06 AR 8107 plakalı motosiklet ile Mustafa U. idaresindeki otomobil çarpıştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü Ali D. ile bir yaya, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır

Bakan Dönmez: Enerji Güvenliğiyle İlgili Ülke Genelinde Herhangi Bir Olumsuzluk Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sandığından 166 Oyla Binali Yıldırım Birinci Çıktı

Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı!