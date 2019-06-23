Üsküdar'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Üsküdar
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:16 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi
Bosna Bulvarı'nda, Suat Önder idaresindeki 34 FY 6465 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 34 DF 2139 plakalı otomobile çarptı, ardından kaldırıma çıkarak ters döndü.
Kazada sürücü Önder ile yanında bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kadın yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
CHP'li Tanal: Zarflarda milletvekili seçimi yazıyor
Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Üsküdar ilçesinde son durum!
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim