Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Üsküdar'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Üsküdar'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı'nda, Suat Önder idaresindeki 34 FY 6465 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 34 DF 2139 plakalı otomobile çarptı, ardından kaldırıma çıkarak ters döndü.
Kazada sürücü Önder ile yanında bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kadın yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:16 Kaynak: AA
Saraybosna, Bahçelievler Mahallesi, Üsküdar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Tanal: Zarflarda milletvekili seçimi yazıyor Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Üsküdar ilçesinde son durum! Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 23:43:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]