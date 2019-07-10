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Üsküdar'da trafik kazası : 4 yaralı

35 dakika önce

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Üsküdar'da trafik kazası : 4 yaralı, System.String[]
Üsküdar, Güncel
Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde, Halil İbrahim Y.'nin kullandığı 34 JD 1753 plakalı halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Fevzi G.'nin kullandığı 34 BCM 834 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürüklenirken, otobüs 2 binaya çarparak durabildi.
Kazada, araçta sıkışan minibüs sürücüsü ile halk otobüsünde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kayganlaşan yol için kumlama çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:47 Kaynak: AA
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