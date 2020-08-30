- Üsküdar'da trafikte düğün konvoyu yapan şahıslara ceza - Son Dakika

- Üsküdar'da trafikte düğün konvoyu yapan şahıslara ceza
- Üsküdar'da trafikte düğün konvoyu yapan şahıslara ceza Üsküdar'da düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye atan 4 şahıs polis tarafından yakalandı.
- Üsküdar'da trafikte düğün konvoyu yapan şahıslara ceza
İSTANBUL - Üsküdar'da düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye atan 4 şahıs polis tarafından yakalandı. Şahıslara Trafik güvenliği ile ilgili yasaklara uymamak ve Umumi Hıfzıssıha Kanununun 282. Maddesine istinaden para cezası verildi.
Üsküdar'da Çamlıca Tünel İçerisinde düğün konvoyuna rastlayan polis ekipleri harekete geçti. Konvoyda bulunan 34 MP 4509 plakalı araç sürücüsü M.A. 34 MS 0253 plakalı araç sürücüsü M.M. 34 CSN 565 plakalı araç sürücüsü A.A.T. 34 CSU 361 plakalı araç sürücüsü H. A. olmak üzere toplam dört yabancı uyruklu sürücüye; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 78/1A (emniyet kemeri takmamak) ve 47/1D (trafik güvenliği ile ilgili yasaklara uymamak) maddelerinden her sürücüye ayrı ayrı 264 TL, toplamda bin 56 TL Trafik İdari Para cezası uygulandı. Ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanununun 282. maddesine istinaden her sürücüye ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 12 bin 600 TL idari para cezası uygulanarak konvoy sorunsuz bir şekilde dağıtıldı.
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