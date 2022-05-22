Üsküdar'da tünelde taksiye çarpan otomobil takla attı - Son Dakika
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Üsküdar'da tünelde taksiye çarpan otomobil takla attı

22.05.2022 09:18
Üsküdar'da tünelde taksiye çarpan otomobil takla attı

ÜSKÜDAR Vecdi Diker Tüneli'nde önündeki taksiye çarpan otomobil, takla atarak, ters döndü.

ÜSKÜDAR Vecdi Diker Tüneli'nde önündeki taksiye çarpan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar Vecdi Diker Tüneli Ümraniye istikametinde meydana geldi. Emre Erbaş yönetimindeki 42 YG 107 plakalı otomobil aynı yönde seyreden İbrahim Kulaksız'ın kullandığı 34 TEM 84 plakalı taksiye çarptı ardından takla atarak, ters döndü. Kazada Emre Erbaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde tek şerit kapatıldı. Kazaya karışan taksi sürücüsü İbrahim Kulaksız, "Süratliydi, ben normal akışında gidiyordum. Anlamadım, vurduğunu da görmedim. Ben kendimi orada buldum. Hiçbir şey anlamadım nasıl vurduklarını bilmiyorum." dedi.


Üsküdar'da tünelde taksiye çarpan otomobil takla attı
Üsküdar'da tünelde taksiye çarpan otomobil takla attı
Üsküdar'da tünelde taksiye çarpan otomobil takla attı
Üsküdar'da tünelde taksiye çarpan otomobil takla attı
Üsküdar'da tünelde taksiye çarpan otomobil takla attı
Üsküdar'da tünelde taksiye çarpan otomobil takla attı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da tünelde taksiye çarpan otomobil takla attı - Son Dakika


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