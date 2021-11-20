Üsküdar'da turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Üsküdar'da bir minibüs şoförünün turistleri taşıdığı sırada kalp krizi geçirmesi, yürekleri ağza getirdi.

YOL KENARINDAKİ DUVARA ÇARPTI

Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde Mehmet Ş. hakimiyetindeki içinde turistlerin olduğu 34 BEC 195 plakalı minibüs yol kenarındaki duvara çarparak bir süre o şekilde ilerledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇEKİCİYLE YOLDAN KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen şoför Mehmet Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turistler başka bir minibüse aktarılırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.