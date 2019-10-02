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Üsküdar'da üniversitenin çatısında yangın

1 saat önce

Üsküdar'da bir üniversite binasının restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında yangın çıktı.

Üsküdar'da üniversitenin çatısında yangın, System.String[]

Üsküdar'da bir üniversite binasının restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.


Üsküdar'da bir üniversitenin binasında restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, merdiven ile çatıya tırmanarak yangına müdahalede bulundu. Yangın müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

İtfaiye, Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:46 Kaynak: İHA
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