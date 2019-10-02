Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da üniversitenin çatısında yangın
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Üsküdar'da üniversitenin çatısında yangın

1 saat önce

Üsküdar'da bir üniversite binasının restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında yangın çıktı.

Üsküdar'da bir üniversite binasının restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Üsküdar'da bir üniversitenin binasında restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, merdiven ile çatıya tırmanarak yangına müdahalede bulundu. Yangın müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.

(Zeki İpek/İHA)

Üsküdar'da üniversitenin çatısında yangın

İtfaiye, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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