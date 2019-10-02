Üsküdar'da üniversitenin çatısında yangın
1 saat önce
Üsküdar'da bir üniversite binasının restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
Üsküdar'da bir üniversite binasının restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Üsküdar'da bir üniversitenin binasında restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, merdiven ile çatıya tırmanarak yangına müdahalede bulundu. Yangın müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.
(Zeki İpek/İHA)
14 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ses kayıtları sızdı: Tehdit ediyorsa gider savaşırsınız Son Dakika: Bakan Akar'dan net mesaj: Hazırlıklarımızı yaptık, gerektiğinde kendi göbeğimizi keseriz!