- Üsküdar'da üniversitenin çatısında yangın
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- Üsküdar'da üniversitenin çatısında yangınİSTANBUL - Üsküdar'da bir üniversitenin binasının restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:53 Kaynak: İHA
- Üsküdar'da üniversitenin çatısında yangın
İSTANBUL - Üsküdar'da bir üniversitenin binasının restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Üsküdar'da bir üniversitenin binasında restorasyon çalışmaları sırasında çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, merdiven ile çatıya tırmanarak yangına müdahalede bulundu. Yangın müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.
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