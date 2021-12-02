Üsküdar'da 'ÜSMEK Aziz Mahmut Hüdayi Kurs Merkezi' açıldı - Son Dakika

Üsküdar'da 'ÜSMEK Aziz Mahmut Hüdayi Kurs Merkezi' açıldı

İSTANBUL Üsküdar'da, müzik ve gösteri sanatları, sanat ve tasarım, kişisel gelişim, seramik ve cam, el sanatları, giyim üretim teknolojileri, yabancı dil gibi alanlarda eğitimlerin verildiği ÜSMEK (Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) Aziz Mahmut Hüdayi Kurs Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katılım gösterdi. Başkan Türkmen yaptığı konuşmada, "Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi 13 bin 118 İSMEK kursunu kapattı. Yaklaşık 2 bin 500 İSMEK çalışanını işten attı. 2 bin 74 öğretmeni mağdur etti. İSMEK'te öğretmenlik yapan hocalarımızı ve ne yazık ki en acısı da 227 bin kursiyeri mağdur etti" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan ÜSMEK Aziz Mahmut Hüdayi Kurs Merkezi eğitim faaliyetlerine başladı. ÜSMEK Aziz Mahmut Hüdayi Kurs Merkezi'nde Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında 16 yaş ve üzeri yetişkinler için sanat ve mesleki eğitim kursları verilecek. Açılışa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım sağlayarak günün anlam ve önemine dair açıklamada bulundular. ÜSMEK merkezi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından faaliyete başladı.

"Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi 13 bin 118 İSMEK kursunu kapattı"

Açılışta konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Aziz Mahmut Hüdayi mahallemizde şu güzel beldede böyle anlamlı bir eğitim merkezini açmak üzere bir aradayız. Açılışımız, kursumuz hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Değerli dostlarım biliyorsunuz İSMEK'ler Cumhurbaşkanımızın 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde özellikle hanım kardeşlerimize yönelik çok güzel bir meslek edindirme, kişisel gelişim kursları adı altında başlamış ve bütün İstanbul'a ve bütün Anadolu'ya yayılmış önemli bir eğitim merkezi olarak başlamış idi. Özellikle 2009'a kadar İSMEK'le sadece bir eğitim merkezi, bir kurs merkezinden öte aynı zamanda bir sosyal, kültürel eğitim merkezi olarak da program ve fonksiyon icra ediyordu. Gerçekten de taraflı tarafsız herkesin koşarak takip ettiği ve böyle güzel bir merkezden hizmet almanın mutluluğunu yaşadığı eğitim merkezleri, eğitim, kültür noktaları olarak hizmet veriyor. Ancak ne yazık ki değerli dostlarım sizlerle bazı gerçekleri paylaşmamız lazım. Hala anlayamadığımız sebeplerle Büyükşehir Belediye Yönetimi İSMEK'leri kapatmaya gitti. Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi 13 bin 118 İSMEK kursunu kapattı. Yaklaşık 2 bin 500 İSMEK çalışanını işten attı. 2 bin 74 öğretmeni mağdur etti. İSMEK'te öğretmenlik yapan hocalarımızı ve ne yazık ki en acısı da 227 bin kursiyeri mağdur etti" ifadelerini kullandı.