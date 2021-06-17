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Üsküdar'da ÜSMEK Genel Sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Üsküdar'da ÜSMEK Genel Sergisi sanatseverlerle buluştu

17.06.2021 19:43

Üsküdar'da ÜSMEK Genel Sergisi sanatseverlerle buluştu Üsküdar'ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, pandemi önlemleri alarak düzenlediği sergilere bir yenisini daha ekleyerek ÜSMEK kursiyerlerinin eserlerinden oluşan genel sergiyle sanatseverleri bir araya getirdi.

Üsküdar'da ÜSMEK Genel Sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL - Üsküdar'ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, pandemi önlemleri alarak düzenlediği sergilere bir yenisini daha ekleyerek ÜSMEK kursiyerlerinin eserlerinden oluşan genel sergiyle sanatseverleri bir araya getirdi.

Üsküdar'ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, pandemi önlemleri alarak düzenlediği sergilere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak amacıyla hizmete sunulan ÜSMEK'in kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini İstanbullularla buluşturdu. 17- 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ÜSMEK Genel Sergi ve Festivali'nde Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam, El Sanatları gibi alanlarda geliştirilen eserler sergilenecek.

Üsküdar Belediye başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda, 17 Haziran Perşembe günü, saat 14.00'te açılışı düzenlenen sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Üsküdar Kaymakamı da katılım gösterdi. Yapılan açılış konuşmasının ardından Barbaros Güzel Sanatlar Akademisi Gençlik Korosu tarafından yapılan müzik dinletisiyle sanatseverler keyifli anlar yaşadı. Program sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

"Önümüzdeki sene kursların sayısını 14'e çıkaracağız"

Üsküdar Belediyesi tarafında düzenlenen ÜSMEK genel sergisi hakkında Üsküdar Belediye başkanı Hilmi Türkmen, "İstanbul'da İSMEK'ler kapatılınca biz Üsküdar Belediyesi olarak Üsküdar ölçeğinde, ÜSMEK adı altında 2020 yılının eylül ayında bir proje başlattık. Bu programımızın bugün yıl sonu finali olarak burada bir sergi açmış olduk. Tamamen kursumuza devam eden kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan ürünler var burada. Yaklaşık 5 bin kursiyerimiz var. 16 ayrı branşta 256 ayrı programdan oluşan bir 8 ay geride kaldı. İnanılmaz bir talep var. Bu kursların çok önemli olduğuna inanıyoruz ve sonuca baktığımızda da çok doğru bir proje bu. Üsküdar'da şu an 11 ayrı kurs merkezi var. Önümüzdeki sene bunları 14'e çıkaracağız. Bu ürünlerin satılması için de önümüzdeki aylarda bir satış ofisi de açacağız." diye konuştu.

"İyi ki Üsküdar var"

ÜSMEK kursiyeri Zehra Yıldız ise kurs hakkında, "ÜSMEK'teki eğitimime eylül ayında başladım. Bana çok güzel bir hobi kattı. Çeşitli arkadaşlar edindim, faaliyetler yaptım. Pandemide evde kalmak yerine ÜSMEK'le birlikte yeni şeyler öğrendik, yeni hobiler kazandık. ÜSMEK'in giyim üretimi teknolojileri kursuna başladım ve aklıma hayalime gelmeyecek şeyler dikmeye başladım. İyi ki Üküdar var."dedi.

Üsküdar'da ÜSMEK Genel Sergisi sanatseverlerle buluştu
Üsküdar'da ÜSMEK Genel Sergisi sanatseverlerle buluştu
Üsküdar'da ÜSMEK Genel Sergisi sanatseverlerle buluştu
Üsküdar'da ÜSMEK Genel Sergisi sanatseverlerle buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Üsküdar'da ÜSMEK Genel Sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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