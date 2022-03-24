Üsküdar'da 'ÜSMEK Ünalan Kurs Merkezi' kapılarını açtı - Son Dakika
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Üsküdar'da 'ÜSMEK Ünalan Kurs Merkezi' kapılarını açtı

24.03.2022 19:05

- Üsküdar'da 'ÜSMEK Ünalan Kurs Merkezi' kapılarını açtı Müzik ve gösteri sanatları, sanat ve tasarım, kişisel gelişim, seramik ve cam, el sanatları, giyim üretim teknolojileri, yabancı dil gibi alanlarda eğitimlerin verildiği Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Ünalan Kurs Merkezinin...

- Üsküdar'da 'ÜSMEK Ünalan Kurs Merkezi' kapılarını açtı

İSTANBUL - Müzik ve gösteri sanatları, sanat ve tasarım, kişisel gelişim, seramik ve cam, el sanatları, giyim üretim teknolojileri, yabancı dil gibi alanlarda eğitimlerin verildiği Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Ünalan Kurs Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan ÜSMEK Ünalan Kurs Merkezi eğitim faaliyetlerine başladı. ÜSMEK Ünalan Kurs Merkezi'nde, Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında sanat ve mesleki eğitim kursları verilecek. Kurs merkezinin açılışına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım sağlayarak günün anlam ve önemine dair açıklamada bulundular. ÜSMEK Ünalan Kurs merkezi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından faaliyete başladı.

"Üsküdar'da toplam kayıtlı 10 bin öğrencimiz var"

Açılışta konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Hedefimiz Üsküdar'ımızın tüm mahallelerine ÜSMEK şubelerinden en az birer tane açmak. Bugün 16 şubemiz oldu. Bir de satış mağazamız var. Bir başka mahallemiz Mimar Sinan'da açıyoruz. Bir de gastronomi okulu açıyoruz. İSMEK'e bağlı 19 ayrı şubemiz oldu diyebiliriz. Üsküdar'da toplam kayıtlı10 bin öğrencimiz var. Gerçekten de çok güzel. Özellikle bayanların ilgi alakasının çok olduğu bir merkez" ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da 'ÜSMEK Ünalan Kurs Merkezi' kapılarını açtı
Üsküdar'da 'ÜSMEK Ünalan Kurs Merkezi' kapılarını açtı
Üsküdar'da 'ÜSMEK Ünalan Kurs Merkezi' kapılarını açtı

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İstanbul, Üsküdar, Seramik, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da 'ÜSMEK Ünalan Kurs Merkezi' kapılarını açtı - Son Dakika


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