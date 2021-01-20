Üsküdar'da üvey akrabasını bıçakla rehin alan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Üsküdar'da 76 yaşındaki üvey akrabasını bıçakla rehin alan C.Ş. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre C.Ş., Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan üvey akrabasını bıçakla rehin aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müzakereler ve şüphelinin annesinin intikali ve görüşmesi sonrası rehine güvenli bir şekilde kurtarıldı. Devam eden çalışmalarda teslim olması konusunda ikna edilen C.Ş. bıçağı ile birlikte yakalandı.

C.Ş.'nin alkollü olarak mağdur kadının ikametine geldiği ve yaşanan tartışma sonucu rehin alma olayının gerçekleştiği belirlendi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.