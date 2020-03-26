Üsküdar'da uzman çavuşun intihar girişimi - Son Dakika

Üsküdar'da uzman çavuşun intihar girişimi
6 saat önce
ÜSKÜDAR'da uzman çavuş, sokak ortasında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.
ÜSKÜDAR'da uzman çavuş, sokak ortasında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan uzman çavuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 12.00 sıralarında Kirazlıtepe Mahallesi Malkoç Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan uzman çavuş C. B'yi ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hasdal Kışlası'nda görevli olduğu öğrenilen C. B'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:11 Kaynak: DHA
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