ÜSKÜDAR'DA VATANDAŞLAR YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI - Son Dakika

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Üsküdar'da aniden başlayan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurda hazırlıksız kalıp ıslananlar seyyar şemsiyecilere koştu.

Üsküdar'da bugün hakim olan güneşli hava, öğle saatlerinde kısa süreli sağanak yağışa dönüştü. Bir anda başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimileri Marmaray istasyonuna ve büfelere sığınırken kimileri ise ellerindeki kıyafetleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sokakta şemsiye satan seyyar satıcıları gören vatandaşlar şemsiye almaya koştu.