ÜSKÜDAR'DA VİLLADAN ÇALDIKLARI 2 OTOMOBİL, 1 CİPİ PEŞ PEŞE BÖYLE ÇIKARDILAR - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da lüks bir sitede yaşayan iş insanın 3 katlı villasına giren hırsızlar para, ziynet eşyalarıyla birlikte 2 otomobil ve 1 cipi çaldı. Hırsızların çaldıkları otomobiller ve cip birlikte peş peşe siteden çıkışı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay geçen Cuma akşamı 19.30 sıralarında Çengelköy'de lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı villada yaşayan iş insanı Hasan Hüseyin Koç (49) ailesiyle birlikte alt katta yemek yiyordu. Bu sırada otomobille siteye giren hırsızlar Koç'un villasının olduğu sokağa geldi. Hırsızlar teras katının camı açtıktan sonra salona bağlanan kapıyı açıp üst kata çıktı. Villada yaklaşık 15 dakika kalan hırsızlar buldukları para, altın, ziynet eşyaları ve araç anahtarları çaldı.

ALT KATTA AİLEMLE YEMEK YERKEN GİRMİŞLER İÇERİ

İş insanı Hasan Hüseyin Koç yaşanan hırsızlık olayını anlattı İstanbul dışındaydım. Saat 19.30 sıralarında evime gelip, üst kata çıkıp üzerimizi değiştirdik. Aşağı en alt kata inip eşim ve çocuklarımla birlikte yemek yerken garaj kapısının oradan giriş yapmışlar. Orta kattan, üst kata oradan da yatak odasına girip buldukları para altın, ziynet eşyası arabaların anahtarı ne varsa almışlar dedi.

ARAÇLARLA BİRLİKTE 6 MİLYONLUK KAYBIM VAR

Mağdur olduğunu söyleyen Koç sözlerine şöyle devam etti 'Kapalı garajda cipi daha sonrada sokaktaki iki tane otomobil. Bütün hepsini alıp kaçmışlar. Mağduruz, can güvenliğimiz bu sitede yoksa nerede olacak. Evdeyken içeri giriş yapabiliyorlar. Tahminim kamera kayıtlarından gördüğümüzde en az 3 kişi. Aşağı yukarı yani araçlarla birlikte ziynet eşyası, işte üç tane araç topladığınızda yaklaşık 6 milyonluk kaybımız var. Polisler geldi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kamera görüntülerini inceliyorlar. Evdeyken hırsızlık yaşanmasının şokunu yaşıyorum 'diye konuştu.

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERLE PEŞ PEŞE SİTEDEN ÇIKIŞI KAMERADA

Hırsızlar iş insanına ait garajdaki cipini ve sokaktaki 2 lüks otomobili çaldı. Hırsızların geldikleri otomobil ile çaldıkları diğer otomobil ve ciple peş peşe siteden çıkışı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.