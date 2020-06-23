Üsküdar'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü - Son Dakika

Üsküdar'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü
İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı.
İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da da sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Yolda ilerleyen otomobiller ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.
(Metin Başar - Aykut Zor/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:52 Kaynak: İHA
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