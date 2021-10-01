Üsküdar'da yağış nedeniyle yoldan çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu Haydarpaşa Liman girişi Ankara yönünde seyreden 34 ECP 757 plakalı otomobil sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yan yattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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