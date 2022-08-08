Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TN 2482 plakalı İETT otobüsünün kadın sürücüsü yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan İETT otobüsü kaldırımda bulunan elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Üsküdar 'da yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayan İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada İETT otobüsünde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Üsküdar, İETT, Güncel, Son Dakika

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