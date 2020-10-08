Üsküdar'da yağmur etkili oldu - Son Dakika

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini gösterirken, Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kendini Marmaray istasyonuna attı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından bugün İstanbul'da beklenen yağmur etkisini gösterdi. Kentin bazı yerlerinde şiddetli yağış görülürken, bazı yerlerde ise yağmurun atıştırdığı görüldü. Üsküdar'da kimi vatandaşlar yağmurdan şemsiyesiyle korunurken, kimisi de yağmurdan kaçmak için Marmaray istasyonuna sığındı.

(İHA)