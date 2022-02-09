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Üsküdar'da yağmura dayanamayan istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Üsküdar'da yağmura dayanamayan istinat duvarı çöktü

09.02.2022 10:07

Üsküdar'da yağmura dayanamayan istinat duvarı çöktü -Üsküdar'da çöken istinat duvarı havadan görüntülendi Üsküdar'da bir evin bahçesinde bulunan istinat duvarı, şiddetli yağmurun etkisiyle sabah saatlerinde çöktü.

Üsküdar'da yağmura dayanamayan istinat duvarı çöktü

-Üsküdar'da çöken istinat duvarı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Üsküdar'da bir evin bahçesinde bulunan istinat duvarı, şiddetli yağmurun etkisiyle sabah saatlerinde çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yağmura dayanamayarak çöken istinat duvarı havadan görüntülendi.

Olay, saat 09.00'da Üsküdar'da İcadiye Mahallesi Bahçesaray Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin bahçesinde bulunan istinat duvarı, etkili olan yağmura dayanamayarak çöktü. Aşırı yağış nedeniyle zayıflayan toprağın duvarı çökertmesi sonucu oluşan olayda, duvar parçaları sokağa ve etrafa yayıldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Üsküdar Belediyesi ekipleri ve iş makinesi sevk edildi. Ekipler dağılan duvar parçaları ve toprağı toplamak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yağmura dayanamaması sebebiyle çöken istinat duvarı drone ile havadan görüntülendi.

Üsküdar'da yağmura dayanamayan istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da yağmura dayanamayan istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da yağmura dayanamayan istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da yağmura dayanamayan istinat duvarı çöktü

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Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da yağmura dayanamayan istinat duvarı çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da yağmura dayanamayan istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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