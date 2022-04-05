ÜSKÜDAR'DA YAKALANAN ÖĞRETMEN PKK ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ÜSKÜDAR'DA YAKALANAN ÖĞRETMEN PKK ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

05.04.2022 09:15

TERÖR örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı tespit edilen M.B.D. (46) isimli öğretmen Üsküdar'da gözaltına alındı.

TERÖR örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı tespit edilen M.B.D. (46) isimli öğretmen Üsküdar'da gözaltına alındı. Örgüt üyesi olduğu belirtilen öğretmenin Hakkari'de görev yaptığı okulda örgütün kırsal kadrosuna çok sayıda katılım olduğu kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Hakkari'de görevli öğretmen M.B.D'nin örgüt bağlantıları ortaya çıktı. Terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin hakkında ifade ve teşhis bulunan M.B.D.'nin, gizli tanık ifadelerine göre Hakkari'de öğretmenlik yaptığı okuldan örgütün kırsal kadrosuna çok sayıda katılım olduğu da belirtildi. Terör örgütü üyelerinden ele geçirilen belgelerde de ismi geçen M.B.D., 31 Mart Perşembe günü Üsküdar'da, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevkedilen M.B.D., tutuklandı.

ÜSKÜDAR'DA YAKALANAN ÖĞRETMEN PKK ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI
ÜSKÜDAR'DA YAKALANAN ÖĞRETMEN PKK ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

YORUMLAR
500
Öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı Öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı PKK'ya eleman aktaran öğretmen İstanbul'da yakalandı PKK'ya eleman aktaran öğretmen İstanbul'da yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA YAKALANAN ÖĞRETMEN PKK ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI - Son Dakika


Son Dakika
09:51 Vahşetin fotoğrafını Ukraynalı vekil paylaştı! Cinsel istismara uğradı, öldürüldü, cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazındı
09:48 Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dönüşü Ukraynalı 20 mülteciyi ülkesine götürdü
09:46 Öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
09:41 Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, eski sevgilisi Sevda Demirel hakkında atılan başlığa tepki gösterdi!
09:30 İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
09:29 Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek
09:20 Reklamda kullandığı repliğe yapılan montajlar çileden çıkardı! Emrah soluğu mahkemede aldı
09:14 ''Hakim'' ilk bölümüyle ekranlara geldi! Kaza sahnesi diziye damga vurdu!
09:12 Ukraynalı bir kadının mültecilik öyküsü: İngiltere'ye gitmek istedi, fuhuş çetelerinin elinden zor kurtuldu
09:07 Yıldız, Çağatay'a hayatının oyununu oynarken Ender ise yeni hamlesiyle şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:06:54. #1.11#
SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA YAKALANAN ÖĞRETMEN PKK ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement