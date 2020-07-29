Üsküdar'da yamaçtan düşen kurbanlığı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Üsküdar'da yamaçtan düşen kurbanlığı itfaiye kurtardı

ÜSKÜDAR'da bağlı bulunduğu yerden kurtulan kurbanlık tosun, yamaçtan ağaçlık alana düştü.

Üsküdar'da yamaçtan düşen kurbanlığı itfaiye kurtardı, System.String[]

ÜSKÜDAR'da bağlı bulunduğu yerden kurtulan kurbanlık tosun, yamaçtan ağaçlık alana düştü. Kurbanlık tosunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Yavuztürk Mahallesi Bosna Bulvarı üzerindeki bir kurban pazarında saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kurban pazarında bağlı bulunduğu yerden kurtulan tosun, yamaç aşağı düştü. Durumu fark eden kurban satıcısı itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda vinç yardımıyla tosunu bulunduğu yerden kurtardı. Tosun sahibine teslim edildi. Kurbanlığı yamaçtan aşağıya düşen Furkan Taşdemir, "Tosun bağladığımız tahtalardaki bağından çözülüp yaklaşık 15 metre aşağı düştü. Biz de durumu yetkilere haber verdik. Şimdi de itfaiye ekiplerin tarafından kurtarılması bekliyoruz" dedi.


Saraybosna, Yavuztürk, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da yamaçtan düşen kurbanlığı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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