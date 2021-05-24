Üsküdar'da yanan Tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi - Son Dakika

Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camii, 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelmişti. 355 yıllık Vaniköy Camii'nin yangından 6 ay sonraki son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, caminin minaresinin ayakta kaldığı, diğer kısımların kullanılamaz halde olduğu yer alıyor.

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