Üsküdar'da Yangın
1 saat önce
Üsküdar'da üç katlı apartmanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Üsküdar
'da üç katlı apartmanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çengelköy Mahallesi Meserret Sokak'ta 3 katlı apartmanın üçüncü katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede yayıldığı evde bulunan Burhan Özel ile iki oğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen baba ve çocuklar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:47 Kaynak: AA
Son dakika! Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı
Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz
Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı
Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'e FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstendi