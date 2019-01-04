Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Yangın

Üsküdar'da Yangın

1 saat önce

Üsküdar'da üç katlı apartmanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar'da Yangın, System.String[]
Üsküdar'da üç katlı apartmanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çengelköy Mahallesi Meserret Sokak'ta 3 katlı apartmanın üçüncü katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayıldığı evde bulunan Burhan Özel ile iki oğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen baba ve çocuklar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:47 Kaynak: AA

İtfaiye, Üsküdar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz

Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'e FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:58:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]