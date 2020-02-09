Üsküdar'da yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'da yangın - Son Dakika

Üsküdar'da yangın

6 saat önce

Üsküdar Koşuyolu'nda bir restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar Koşuyolu'nda bir restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 16.00 sıralarında Kalfa Çeşmesi Sokağı'ndaki restoranın çatı katında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki iki restoranın da çatı katlarında sıçradı. Durumu fark eden iş yeri çalışanları itfaiyeyi çağırarak yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Binalarda maddi hasar meydana geldi.

Üsküdar'da yangın

Koşuyolu, İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yangına uykuda yakalanan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
İzmir'de, özel hastanede yangın (2)- Yeniden Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 23:39:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]