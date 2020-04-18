Üsküdar'da yangın çıkan 2 katlı binada hasar oluştu - Son Dakika

Üsküdar'da 2 katlı binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Küçüksu Mahallesi Dereiçi Sokak'taki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü binada hasar oluştu.
Çevrede güvenlik önlemi olan polis ekipleri, yangın sırasında etraftaki binalardan dışarıya çıkanlara, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak, evlerine girmeleri konusunda uyardı.