Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü - Son Dakika

Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü

01.04.2021 15:38
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü, System.String[]

ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, yoğun duman nedeniyle muhabbet kuşu öldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Sultantepe Mahallesi Selvilik Caddesi'nde çıktı. 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında binanın içi bir anda dumanla kaplandı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangında korku ve panik yaşandı. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, mahsur kalan bir kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bir bina sakini gözyaşı döktü.

MUHABBET KUŞU ÖLDÜ

Binada yaşayan Pınar Tuğrul'un muhabbet kuşu dumandan etkilenerek öldü. Tuğrul "Bir koku aldım çocuklarla dışarı çıkmak istedim. Kapıyı açtığımda yoğun bir duman vardı. Biz balkona çıktık ama kuşu kurtaramadık. Kuş salondaydı, yoğun dumandan" diye konuştu. Başak bir sakini "Duman ve sese dışarı çıktık. 5.katta bir kişi mahsur kaldı. O kurtarıldı. Kapıcı dairesinde çıkmış yangın" şeklinde konuştu.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- İstanbul
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü
Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü

Cengiz Çoban, Üsküdar, Yangın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı 1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü 1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı
Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak         
15:37
Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor         
15:19
İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı         
15:00
Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı         
14:52
Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak         
14:44
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar         
14:25
Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek         
14:08
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Prof. Dr. Balık: Şeker hastalığı olanlar BioNTech, alerji problemi yaşayanlar Sinovac'i tercih etmeli Prof. Dr. Balık: Şeker hastalığı olanlar BioNTech, alerji problemi yaşayanlar Sinovac'i tercih etmeli         
11:01
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 15:52:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da yangın paniği;dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei