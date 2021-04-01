ÜSKÜDAR'da 5 katlı binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, yoğun duman nedeniyle muhabbet kuşu öldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Sultantepe Mahallesi Selvilik Caddesi'nde çıktı. 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında binanın içi bir anda dumanla kaplandı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangında korku ve panik yaşandı. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, mahsur kalan bir kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bir bina sakini gözyaşı döktü.

MUHABBET KUŞU ÖLDÜ

Binada yaşayan Pınar Tuğrul'un muhabbet kuşu dumandan etkilenerek öldü. Tuğrul "Bir koku aldım çocuklarla dışarı çıkmak istedim. Kapıyı açtığımda yoğun bir duman vardı. Biz balkona çıktık ama kuşu kurtaramadık. Kuş salondaydı, yoğun dumandan" diye konuştu. Başak bir sakini "Duman ve sese dışarı çıktık. 5.katta bir kişi mahsur kaldı. O kurtarıldı. Kapıcı dairesinde çıkmış yangın" şeklinde konuştu.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul