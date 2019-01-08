Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Çatıdan Beton Zemine Düştü

Üsküdar'da Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Çatıdan Beton Zemine Düştü

39 dakika önce

Üsküdar'da yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan beton zemine düştü 6 metreden düşen itfaiyecinin arkadaşları panik içinde yardıma koştuİSTANBUL - Üsküdar'da bir binanın çatısında yangın çıktı.

Üsküdar'da yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan beton zemine düştü
6 metreden düşen itfaiyecinin arkadaşları panik içinde yardıma koştu

İSTANBUL - Üsküdar'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri çatıdan beton zemine düşerek yaralandı.Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen itfaiye erinin arkadaşları panik içinde yardıma koştu.
Üsküdar Paşalimanı Caddesinde deniz kenarında bulunan bir binada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında binanın çatısı alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler binanın çatısında yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında Hakan Güney isimli itfaiye eri çatıdan beton zemine düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen itfaiyecinin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye eri Güney çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Çalışma arkadaşlarının panik içinde koşturduğu ve Güney'i bir saniye yalnız bırakmadığı o anlar kameralara yansıdı.
Öte yandan, yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:13 Kaynak: İHA

Üsküdar, İtfaiye, 3. Sayfa
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