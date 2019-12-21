Üsküdar'da Yaprak Sayar rüzgarı esti - Son Dakika
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Üsküdar'da Yaprak Sayar rüzgarı esti

6 saat önce

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Akustik Muhabbet' programının konuğu caz sanatçısı Yaprak Sayar oldu.

Üsküdar'da Yaprak Sayar rüzgarı esti, System.String[]

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Akustik Muhabbet' programının konuğu caz sanatçısı Yaprak Sayar oldu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sevilen sanatçı Sayar, şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyledi.


Sayar 'Lütfen' diyerek başladı


Saat 20.00'da Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan 'Akustik Muhabbet'in konuğu ünlü caz sanatçısı Yaprak Sayar oldu. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen programa katılan birbirinden ünlü isimler yetenekleriyle sahnede olurken konuklar keyifli anlar yaşıyor. Sesiyle salonu dolduran müzik severleri büyüleyen Sayar, uzun süre alkışlandı. Konserine 'Lütfen' isimli parçasıyla başlayan Sayar, iki saate yakın sahnede kalarak bir çok eseri seslendirdi.


Davul başındaki sanatçı uzun süre alkışlandı


Yaprak Sayar'a sahnede eşlik eden müzisyenlerden davuldaki Ediz Hafızoğlu, gösterdiği performansla uzun süre alkış alırken Sayar'ın müzisyen arkadaşını sahnede alkışlayarak hayranlıkla izlemesi gözden kaçmadı.


Yaprak Sayar: Üsküdar'da sahne almak ayrı bir duygu


Üsküdar doğumlu olan sanatçı Sayar, Üsküdar'da sahne alıyor olmasını, "Çok heyecanlıyım zaten her seferinde Üsküdar'da sahne aldığımda ister istemez ekstradan bir heyecan duygusu oluyor. Seneler sonra doğduğum yerde buradaki insanlarla buluşmak ayrıca mutlu ediyor beni" sözleriyle değerlendirirken; Caz müziği hakkında da konuştu. Sayar, "Henüz tam anlaşılabildiğini düşünmüyorum çünkü yeni bir şey ve insanlar yeni şeyleri çabuk kabul etmezler. Ama olumsuz bir tepki almıyorum aksine çok güzel tepkiler alıyorum. Bizi dinlemeyen kişilerden alıyorum bu tepkileri çünkü tanışıklığı olmayan insanların beğenisini alıyor olmak çok teşvik edici benim için. Bence tepkiler daha da iyi olacaktır zamanla" dedi. Yeni albüm projesi hakkında da konuşan Sayar, "Düşünüyoruz şu an henüz hayata geçirmedim ama üzerinde kurgular yaptığımız çalışmalar var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:16 Kaynak: İHA
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