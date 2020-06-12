ÜSKÜDAR'DA YASADIŞI YOLLARLA PAPAĞAN SATIŞI YAPAN ŞÜPHELİYE OPERASYON
İstanbul'da ticareti özel izinle yapılan tropik kuşları yasadışı yollarla satmaya çalıştığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
'da ticareti özel izinle yapılan tropik kuşları yasadışı yollarla satmaya çalıştığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izinle yapılan ve tropikal bölgelerde yaşayan kuşların yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiğini ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışmalarını tamamlayan kaçakçılık polisi, Üsküdar'daki bir eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda farklı cinslerde 4 papağan ve 2 papağan yumurtası ele geçirildi.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılırken, el koyulan 4 papağan ve 2 papağan yumurtası İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 10:14 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÜSKÜDAR'DA YASADIŞI YOLLARLA PAPAĞAN SATIŞI YAPAN ŞÜPHELİYE OPERASYON - Son Dakika
Son Dakika Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı