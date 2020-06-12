Üsküdar'da yasadışı yollarla papağan satışı yapan şüpheliye operasyon - Son Dakika

İstanbul 'da ticareti özel izinle yapılan tropik kuşları yasadışı yollarla satmaya çalıştığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda el koyulan 4 papağan ve 2 papağan yumurtası İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izinle yapılan ve tropikal bölgelerde yaşayan kuşların yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiğini ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışmalarını tamamlayan kaçakçılık polisi, Üsküdar'daki bir eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda farklı cinslerde 4 papağan ve 2 papağan yumurtası ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılırken, el koyulan 4 papağan ve 2 papağan yumurtası İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

- İstanbul